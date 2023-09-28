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В Уфе самолет в Анталию задерживается на восемь часов

В Уфе пассажиры застряли в аэропорту на восемь часов из-за переноса рейса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Башкортостане пассажиры восемь часов ожидают рейс. Об этом сообщает Telegram-канал БашДТП.

Инцидент произошел в аэропорту Уфы. Пассажиры воздушного судна, следовавшего в Анталию, должны были вылететь в 14:35 по местному времени и приземлиться в конечном пункте в 17:45.

Самолет не поднялся в небо своевременно. Авиакомпания задержала рейс, при этом не объясняя причину такого решения.

Пассажирам не сообщают, на какое время перенесен вылет. Более того, им не предоставляют еду и воду несмотря на то, что в аэропорту люди провели уже восемь часов.

Ранее в аэропорту Кольцово дебош авиапассажира закончился уголовным делом.

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