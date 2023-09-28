Эксперт «Дигории» рассказала об успехах атомной промышленности в России

С каждым годом санкционное давление на Россию со стороны западных стран планомерно увеличивается в попытке изолировать страну от внешнего мира и добиться снижения темпов экономического роста на всей территории РФ. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.

«В таких условиях значительная часть ответственности за дальнейшее прогрессивное развитие российской экономики ложится на плечи отраслей-локомотивов, к числу которых, в частности, относится и атомная промышленность. Как известно, атомная энергия – это один из способов обеспечения стабильного функционирования государства с учетом сокращения вредных выбросов в окружающую среду; Россия же в вопросе выработки ядерной энергии входит в общепризнанную пятерку мировых лидеров», — сказала она.

Она подчеркнула, что несмотря на внешнеполитическое давление, России удается не просто сохранять, но и даже приумножать свои экономические показатели.

«Так, по данным государственной корпорации Росатом за май 2023 года, атомные электростанции России перевыполнили государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) почти на 2,7%, менее чем за полгода выработав около 88,6 миллиардов киловатт-часов. Также активно развивается и международное сотрудничество в данной сфере», — отметила Гавриш.

Она напомнила, что 4 августа завершился пяты Молодежный энергетический саммит стран БРИКС, участие в котором приняла молодежная делегация Росатома. При этом ранее банк БРИКС сообщил о своей готовности профинансировать несколько атомных проектов Росатома, добавила эксперт.

Гавриш пояснила, что приведенные факты говорят о непрерывном движении атомной промышленности в России вперед. По ее словам, отрасль ставит перед собой каждый раз все более высокие цели и создает новые ключевые смыслы и направления своей деятельности.

«Ожидаем, что в скором времени сфера ядерной энергетики в нашем государстве покажет еще более головокружительные результаты, которые выведут всю область атомной промышленности на совершенно иной уровень развития. Особенно волнительным это предвкушение становится во многом потому, что уже через год мы всей страной будем отмечать 70-летний юбилей первой в мире атомной электростанции, расположенной в Обнинске», — заключила эксперт.