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Названа ягода, которую не стоит есть людям старше 60 лет

Врач Мухина: виноград не стоит есть людям старше 60 лет

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Depositphotos

Людям старше 60 лет стоит ограничить потребление винограда, потому что он может усугубить проблемы со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она пояснила, что многие люди в пожилом возрасте начинают страдать от инсулинорезистентности или сахарного диабета.

«Виноград — продукт с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому диабетикам эта ягода противопоказана и считается даже опасной», — предупредила врач.

Кроме того, виноград может способствовать обострению гастрита и язвенной болезни, потому что он усиливает выделение собственного желудочного сока, продолжила Мухина. Ягода также противопоказана людям с почечной недостаточностью, потому что в ней содержится большое количество калия.

До этого Марият Мухина говорила, что горький шоколад является полезным продуктом для пожилых людей — он может стабилизировать уровень холестерина в крови, а также поддержать работу мозга. По ее словам, в нем содержится масса полезных микроэлементов.

Ранее врачи рассказали пожилым людям о способах сохранить здоровье легких осенью.

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