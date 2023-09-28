Названа ягода, которую не стоит есть людям старше 60 лет

Людям старше 60 лет стоит ограничить потребление винограда, потому что он может усугубить проблемы со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она пояснила, что многие люди в пожилом возрасте начинают страдать от инсулинорезистентности или сахарного диабета.

«Виноград — продукт с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому диабетикам эта ягода противопоказана и считается даже опасной», — предупредила врач.

Кроме того, виноград может способствовать обострению гастрита и язвенной болезни, потому что он усиливает выделение собственного желудочного сока, продолжила Мухина. Ягода также противопоказана людям с почечной недостаточностью, потому что в ней содержится большое количество калия.

До этого Марият Мухина говорила, что горький шоколад является полезным продуктом для пожилых людей — он может стабилизировать уровень холестерина в крови, а также поддержать работу мозга. По ее словам, в нем содержится масса полезных микроэлементов.

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