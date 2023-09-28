Украинский депутат обратилась в полицию из-за высказывания Арестовича о женщинах

Депутат Верховной рады от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Инна Совсун написала заявление в полицию из-за скандального высказывания бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В частности, Арестович во время семинара назвал женщин «существами, которых хочется придушить».

По мнению Совсун, в данном высказывании имеются признаки статьи 300 Уголовного кодекса Украины (распространение видеопродукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости).

«И если какой-то участник этого «семинара» потом попытается задушить женщину, — тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это и их ответственность», — заявила депутат.

До этого Арестович рассказал, что принимающие участие в боевых действиях женщины становятся объектами сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее Арестович назвал неприязнь к русскому языку психологическим отклонением.