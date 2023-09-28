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Врач развеял популярные мифы о питании и ЖКТ

Врач Харитонов: мнение о том, что еда может повредить желудок, является мифом

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freepik.com

Некоторые представления о питании и желудочно-кишечном тракте, закрепившиеся в обществе, являются мифом. О них kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов.

По его словам, главным мифом является мнение о том, что еда напрямую может повреждать желудок и кишечник. Например, представление о том, что некоторые продукты могут царапать и ранить слизистую и вызывать боли в животе. Кроме того, неверным является мнение, что питание всухомятку может вызывать гастрит, отметил врач.

«Что касается сухомятки, то ничего критичного в ней нет. В процессе жевания пищевой комок обильно смачивается слюной. Плюс сам желудочный сок — жидкость. Максимум, что вы можете испытать, — дискомфорт из-за нехватки слюны. Тогда достаточно просто запить булочку или бутерброд», — сказал он.

В качестве еще одного мифа он назвал представление о том, что глютен вызывает воспаление в кишечнике. По его словам, такое явление может встречаться не более чем у 1% населения Земли.

«А нам говорят, что глютен повреждает кишечник у всех. И еще сейчас все очень любят налаживать отток желчи. Потому что его нарушение, как говорят интернет-гуру, вызывает море проблем. Начиная от колита и заканчивая мигренью и сбоями менструального цикла», — заключил Харитонов.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев до этого говорил, что исключение из рациона сложных углеводов и упор только на мясо и овощи является главной ошибкой людей, увлекающихся правильным питанием.

Ранее врач дала советы, как организовать питание школьника.

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