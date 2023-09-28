В Дагестане во время обрушения первого этажа на стройке один человек оказался под завалами

В Дагестане во время строительства здания обрушился первый этаж. Об этом сообщает администрация Карабудахкентского района в официальном Telegram-канале.

Причиной стали проблемы с крышей, которую устанавливали на момент инцидента.

«Заливаемая монолитная крыша первого этажа и сейсмопоясы не выдержали веса и обрушились», — сообщается в публикации.

По предварительной информации, под завалами находится один человек.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Помимо этого, рядом с обрушившимся зданием дежурит бригада скорой помощи. Во время работы спасатели уже провели несколько минут тишины, чтобы услышать крики о помощи, но это не дало результатов.

Ранее в Шебекино при разрушении частного дома пострадали пять человек.