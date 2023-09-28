В Челябинске обвиняемый в издевательстве над мигрантом получил два месяца ареста

В Челябинске суд заключил под стражу одного из подозреваемых в издевательствах над мигрантом в лесу. Об этом сообщает 74.ru.

В СИЗО 18-летний молодой человек проведет два месяца, до 26 ноября. Его обвиняют в похищении человека. Известно, что юноша ранее не был судим.

Инцидент произошел в лесу под Челябинском. По версии правоохранителей, трое подозреваемых вывезли иностранца в лес на машине, в которой избивали пострадавшего. Когда автомобиль прибыл на место, мужчину привязали к дереву, надели ошейник и заставили лаять.

Следователи полагают, что причиной произошедшего стала ревность. Как заявили сами подозреваемые, уроженец Таджикистана якобы похитил двух девушек и изнасиловал одну из них.

Ранее в Челябинске компания молодых людей с собакой избила мужчину во дворе жилого дома.