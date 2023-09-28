В Абхазии учительница забрала у зятя своего внука и была арестована

В Абхазии учителя из Екатеринбурга и ее мужа задержали за то, что они похитили человека. Об этом сообщает Е1.

Мать похищенного ребенка вышла замуж за жителя Абхазии, но вскоре после рождения наследника выяснилось, что у мужчины есть гражданская жена и дети. Женщина уехала в Россию, но, когда мальчику исполнился год, отец забрал его. Мать решила, что будет выступать против супруга в суде.

После этого родители женщины взяли отпуск и поехали в Абхазию, где забрали мальчика у женщины, с которой жил отец. В результате в отношении екатеринбуржцев возбудили уголовное дело. Родственников ребенка арестовали.

После этого гражданскую жену отца ребенка назначили его опекуном. В отношении учительницы дело прекратили, но ее супругу все еще грозит срок.

Ранее на Алтае работодатель похитил сотрудника, который не вышел на работу.