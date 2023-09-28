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В Петербурге трехлетняя девочка получила ножевое ранение на семейном ужине

В Петербурге ребенок ранил ножом свою трехлетнюю сестру во время ужина с семьей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге мальчик ранил старшую сестру ножом во время ужина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Несчастный случай произошел 27 сентября в доме на улице Латышских Стрелков в Невском районе города. Обычный семейный ужин был прерван вызовом «скорой», медицинская помощь потребовалась трехлетней девочке. Ее госпитализировали, врачи детской больницы №19 обработали пострадавшей резаную рану лба, а затем наложили швы.

В это время к делу подключились и полицейские. От родителей девочки они узнали, что ее ранил младший брат. По словам взрослых, он взял со стола нож и нечаянно травмировал сестру. Семья, как пишет источник, считается благополучной и не состоит на профилактическом учете.

Ранее шестилетний мальчик ранил ножом девочку в Саратовской области.

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