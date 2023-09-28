В Екатеринбурге служивший в силовых структурах мужчина собирался стрелять из окна по людям

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил дебош и угрожал соседям стрельбой. Об этом сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

26 сентября в окне на седьмом этаже одного из домов на улице Бардина показался мужчина и стал угрожать окружающим.

Людям, находившимся в тот момент во дворе, местный житель кричал: «Сейчас шмальну по вам», «Завалю всех». Свидетели отмечают, что в этот момент агрессор размахивал оружием. По некоторым данным, мужчина успел продемонстрировать пистолет и винтовку со снайперским прицелом. Увидев ее, испуганные очевидцы убежали со двора. В это время злоумышленник якобы стал целиться в сторону хоккейного корта, на котором дети играли в футбол.

На место прибыли правоохранители. Они задержали владельца оружия, которым оказался 41-летний экс-силовик. В квартире у него нашлись карабины, а также травматический пистолет и больше 80 патронов, оружие изъяли и направили на экспертизу.

Задержанный находится в спецприемнике, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

Ранее в Дагестане юноша обстрелял ворота церкви, чтобы напугать сотрудников ППС.