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Трихолог назвала болезни, при которых сильно выпадают волосы

Трихолог Нагайцева: волосы часто выпадают при аутоиммунных заболеваниях

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Depositphotos

Выпадение волос может быть сигналом наличия серьезных заболеваний. Так, часто это говорит о проблемах с щитовидной железой, гормональных нарушениях, аутоиммунных заболеваниях или диабете, рассказала «Москве 24» врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Также с выпадением волос связывают метаболический синдром – ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, застой желчи. Иногда эта проблема может возникнуть из-за онкологического заболевания.

В случаях сильного выпадения волос лучше обратиться к врачу. Таким пациентам обычно проводят первичную диагностику и назначают обследование в зависимости от симптомов, пояснила трихолог.

«Например, если женщина говорит, что она плаксивая, мерзнет, у нее тусклая и сухая кожа, выпадают волосы, к тому же еще и вегетарианка, тогда мы будем двигаться в сторону дефицита железа, витаминов группы В», – рассказала она.

Пытаться справиться с проблемой самостоятельно с помощью масок и других средств специалисты не рекомендуют. Даже если то или иное средство на время поможет решить проблему, то при более серьезной причине она вскоре вернется, предупредила Нагайцева.

Напомним, врачи ранее сообщили, что для остановки выпадения волос важно иметь в рационе белок, железо, жирные кислоты, а также витамины. При подобных проблемах рекомендуется есть мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые, шпинат, гречку и так далее.

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