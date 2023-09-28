Россияне ответили, как часто они переедают

Более половины (54%) россиян иногда переедают, показало совместное исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и kp.ru.

При этом 45% уточнили, что такое с ними бывает редко, только «по праздникам или в отпуске», еще 7% признались, что часто позволяют себе съесть лишнее. Оставшиеся 2% сказали, что обжорство – их беда, потому что передают они постоянно.

В рамках опроса социологи также изучили, следят ли жители России за своим питанием. Так, 33% респондентов ответили, что стараются есть только здоровую еду. 14% опрошенных соблюдают самостоятельно выбранную диету, еще 9% — придерживаются диеты, рекомендованной врачом.

«То есть суммарно около половины россиян сообщили, что питаются более-менее правильно - вероятно, диеты – наметившийся тренд в питании россиян», — сделали вывод в исследовании.

Однако 23% россиян не думают о качестве съедаемой еды и потребляют только то, что могут себе позволить. 19% сообщили, что «едят что хотят, здоровье не беспокоит».

Совместное исследование Fix Price и исследовательского холдинга Ромир, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство — 42% — россиян сообщили, что за последний год стали питаться дома чаще.

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