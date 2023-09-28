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Российские миротворцы завершили эвакуацию вертолетами пострадавших при взрыве в Карабахе

Минобороны РФ сообщило о завершении эвакуации пострадавших из Степанакерта

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Минобороны РФ

Экипажи вертолетов российского миротворческого контингента (РМК) завершили авиасанитарную эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации министерства, врачи медицинского отряда специального назначения РМК эвакуировали 258 человек за 42 рейса.

Кроме того, санавиацией вывезли и пациентов республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающихся в медицинской и реанимационной помощи.

В Минобороны подчеркнули, что российские миротворцы ведут непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей. В расположении РМК находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка, которые в настоящее время не могут вернуться в свои дома. Для них организовано питание и медицинская помощь.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Минздрав Карабаха сообщал о 20 погибших. Армянские СМИ писали о более чем 200 пострадавших.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.

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