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Названа возможная причина мощного взрыва на складах в Ташкенте

Причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей

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Global Look Press

Предварительной причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, сообщает Telegram-канал Mash. Электрокары находились на таможенном складе.

По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось. Многочисленные машины скорой помощи доставляют пострадавших от эпицентра взрыва в больницы. Точное их количество до сих пор неизвестно. Также сообщается, что поднявшееся огненное облако создает угрозу для других построек района. К тушению пожара привлечено 16 спасательных бригад.

В МЧС Узбекистана сообщили, что взрыв произошел на одном из складов, расположенных на массиве «Строитель» Сергелийского района столицы Узбекистана.

В самом городе частично перекрыта дорога, никого не пускают к месту инцидента, сообщают очевидцы.

Работает полиция и аварийные службы.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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