На Кубани домашняя собака напала на мужчину

В Краснодаре домашняя собака напала на мужчину и сильно укусила его за живот. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодарский край».

По информации канала, инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей. На опубликованном видео мужчина с ребенком и собакой бойцовской породы уходят с городского пляжа. Автор видео утверждает, что собака, которую ведет мужчина, напала на местного жителя. Пострадавший показывает на камеру живот, на котором проступает гематома от укуса.

Мужчина, покусанный собакой, написал заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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