В доме экс-главы подмосковного Ступино нашли нарколабораторию

В доме экс-главы подмосковного города Ступино нашли нарколабораторию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в одном из частных домов, где жили подозреваемые, наткнулись на нарколабораторию. Там они обнаружили также 5 килограммов готовых наркотиков и около сотни 20-литровых канистр с жидкостью для изготовления запрещенных веществ.

Позже выяснилось, что дом принадлежит 53-летней экс-главе Ступино. Жилище она на протяжении года сдавала в аренду 23-летнему уроженцу Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере — жильцу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Имела ли владелица дома отношение к незаконному производству, сейчас выясняется.

Ранее в Подмосковье полицейские нашли в заброшенном коровнике нарколабораторию.