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В Оренбургской области самолет совершил аварийную посадку за пределами аэродрома

Учебный самолет экстренно сел в поле под Оренбургом из-за неполадок с двигателем

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Учебный самолет Diamond DA-40, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу, совершил вынужденную посадку в районе аэродрома Бугуруслан — Северный в Оренбургской области. Причиной послужила некорректная работа двигателя, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Как указано в заявлении, инцидент произошел при выполнении учениками самостоятельного учебно-тренировочного полета. В какой-то момент экипаж самолета зафиксировал неустойчивую работу двигателя, которая сопровождалась падением его мощности.

В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку в поле, расположенном за пределами аэродрома. Согласно предварительной информации, самолет получил незначительные повреждения — у воздушного судна оказался разбит осветительный прибор.

«Экипаж воздушного судна не пострадал. Причины авиационного события устанавливаются», — уточнили в прокуратуре.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. В настоящее время в качестве основной версии произошедшего рассматривается ошибка пилотов, не обративших внимание на датчики выпущенных шасси и быстрый расход топлива.

Ранее стало известно о намерении Росавиации искоренить практику посадок самолетов в поле.

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