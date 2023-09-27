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США и Израиль пришли к договоренности по визовому режиму

США вводят безвизовый режим для Израиля после многолетних переговоров

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AP

Соединенным Штатам после многолетних переговоров на условиях взаимности удалось договориться о введении безвизового режима для Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент и министерство внутренней безопасности.

«К 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок с тем, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями», — уточняется в сообщении.

Известно, что израильские граждане смогут находиться на территории США до 90 дней без предварительного получения американской визы.

Нововведение приняли после того, как власти Израиля поменяли правила въезда, «распространив взаимные привилегии» на всех граждан США. При этом происхождение, религия или национальность перестали иметь значение при предоставлении разрешения на въезд.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил продлить визы и гуманитарную помощь украинским беженцам в Израиле.

Ранее стало известно, что в 2023 году граждане США запросили в три раза меньше виз на въезд в Россию.

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