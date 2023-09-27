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Бешеная выдра 41 раз укусила посетителя парка

New York Post: в США бешеная выдра напала на мужчину, укусив его 41 раз

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Palm Beach County Animal Care and Control

В США на мужчину напала выдра, когда он кормил уток в парке, и укусила его 41 раз, пишет New York Post.

74-летний Джозеф Скальоне из Флориды пришел в парк, чтобы покормит уток и других птиц в небольшом пруду. Внезапно пернатые стали разбегаться по разным сторонам, и пенсионер не сразу понял, в чем дело.

«Я посмотрел наверх, ястреба не было. Потом опустил взгляд и увидел коричневую голову, торчащую из воды в пруду. Сначала я не понял, что это была выдра», — вспоминает мужчина.

В следующий момент выдра выбежала из воды и напала на Джозефа. Мужчина попытался отбиться от нее, но это еще больше разозлило животное, укусившее Скальоне в общей сложности 41 раз.

Джозеф обратился в полицию, а местные жители поймали агрессивную выдру и заперли ее в мусорном баке до прибытия специалистов. Позже тест подтвердил, что у животного было бешенство.

Ранее в Уэльсе агрессивная белка покусала 18 человек и напугала жителей города.

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