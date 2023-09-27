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В Москве ищут афериста, предлагавшего услуги по ускоренному получению гражданства Израиля

«МК»: полиция ищет афериста, который обманывал москвичей, собиравшихся в Израиль

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Несколько жителей Москвы заявили в полицию на мужчину, который взял у них деньги под предлогом ускоренного получения гражданства Израиля и исчез. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, в декабре 2022 года с аферистом познакомился бизнесмен, мать которого собиралась оформить документы для выезда в Израиль. Новый знакомый заявил коммерсанту, что у него есть связи с финансовым директором центра толерантности при посольстве, который якобы может ускорить процесс получения необходимых бумаг. Пострадавший передал мошеннику $24 тыс., после чего тот перестал выходить с «клиентом» на связь.

Следователи установили, что этот же человек в октябре прошлого года заявил другой своей знакомой, что его мать работает в Еврейском музее, где занимается обменом валюты. Приятельница афериста решила воспользоваться случаем и отдала ему $17 тыс. В итоге обещавший помочь ей мужчина пропал.

Кроме того, мошенник заявлял, что готов взяться за ремонт в квартире другой москвички, но, взяв у нее предоплату в рублях, пропал. Пострадавшая лишилась 403 тыс. В настоящее время правоохранители ведут розыск афериста.

Ранее в Астрахани мошенники в шестой раз обманули пенсионера-инвестора.

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