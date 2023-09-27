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Следователи назвали причину похищения мигранта под Челябинском

В СК назвали ревность причиной издевательств над мигрантом под Челябинском

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Depositphotos

Правоохранители Челябинской области выяснили мотив молодых людей, которые издевались в лесу над уроженцем Таджикистана. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, причиной конфликта между 18-летним задержанным и мигрантом стала ревность. Всем троим подозреваемым уже предъявили обвинения в совершении преступления.

Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел еще летом. По данным правоохранителей, несколько молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет вывезли мигранта из Копейска в лесополосу. В пути они избили мужчину, а на месте раздели. После этого его привязали к дереву и заставили лаять.

Причиной такого поведения могла послужить переписка пострадавшего с девушкой.

Ранее на Алтае работодатель похитил сотрудника, который не вышел на работу.

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