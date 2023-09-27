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В Краснодаре вспыхнуло поле на Западном обходе

Mash: в Краснодаре загорелось поле за строительным магазином «Леруа Мерлен»

В Краснодаре загорелось поле за строительным магазином. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным Telegram-канала, на территории Западного обхода в Краснодаре вспыхнула сухая трава. За строительным магазином «Леруа Мерлен» горит поле на площади 1 тыс. квадратных метров.

На месте происшествия работают 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы спецтехники. На текущий момент огнеборцам удалось локализовать пожар, отмечает Telegram-канал.

В конце мая этого года двое девятилетних братьев при помощи зажигалки разожгли костер в поле в Енисейском районе Красноярского края и устроили природный пожар, распространившийся на площади в три гектара. После ликвидации огня с мальчиками провели профилактическую беседу.

Ранее появились подробности пожара на «Адмирале Кузнецове» в 2019 году.

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