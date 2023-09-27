В Херсонщине в селе Михайловка газифицируют новую амбулаторию

Новая амбулатория в селе Михайловка Херсонской области, включенная в народную программу «Единой России», будет газифицирована. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В настоящее время подрядчик готовит проект газопровода. Параллельно со стройкой здания, рабочие приступили к модернизации инфраструктуры. У новой амбулатории будет своя газовая котельная. В старом здании топили углем. Для газификации амбулатории от магистрального газопровода, идущего к Михайловке, специалисты проложат новую трубу. Все работы выполняет регион – шеф, республика Кабардино – Балкария», — говорится в сообщении.

По словам представителя региона-шефа Тимура, старую амбулаторию восстанавливать было не целесообразно, поэтому она возводится с нуля.

«Стройка ведется в соответствии со всеми требованиями и нормами. Сдать планируем в срок – в декабре этого года. В настоящее время строителями проведены подготовительные работы, залит фундамент. Сейчас укладываем стены, перекрытия. Стройматериалов хватает. Работают у нас в основном местные мастера, прошедшие обучение у наших специалистов», – рассказал он.

С ходом строительных работ в Михайловке ознакомился депутат Херсонской областной думы Евгений Кузьмин. Объект был включен в народную программу партии «Единая Россия» летом этого года по обращению местных жителей. Старая амбулатория сильно пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ и попадания снаряда в здание.

Отмечается, что изначально планировалось восстановить старое здание амбулатории. Однако, после проведенных обследований было принято решение о возведении нового фельдшерско-акушерского пункта.

«Раньше тут была полноценная амбулатория, обслуживала не только данное село, а еще соседние 5. Местные жители говорят, был и массажист и медсестры, люди регулярно ходили на прием. Скоро здесь появится новое здание амбулатории, взамен того, что пострадало. И оснащение медицинское будет гораздо лучше», - сказал сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, народная программа регионе включает не только возведение и ремонт социальных объектов, объектов здравоохранения, но и другие важные моменты.

«Ситуация со здравоохранением в Херсонской области долгие годы была плачевной. И нам всем вместе предстоит ее выправить. Жизнь и здоровье людей – это самое главное», — заключил он.