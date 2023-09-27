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В правительстве Армении назвали число прибывших из Нагорного Карабаха

В армянском кабмине заявили о более 50 тыс. человек, переехавших из Карабаха

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David Ghahramanyan/Reuters

Более 50 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на середину среды. Об этом заявила пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян, передает ТАСС.

«По состоянию на 15:00 (14:00 мск — «Газета.Ru») мост Хакари пересекли 50 243 человека», — отметила она.

По словам Багдасарян, людей насильственно переместили из Нагорного Карабаха. Во вторник пресс-секретарь армянского премьера заявляла, что в Армению с 24 сентября переехали 20 270 человек.

Багдасарян отметила, что уже три дня по инициативе правительства действуют центры размещения переселенцев из Карабаха, регистрация граждан продолжается.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

Ранее экс-премьер Карабаха Рубен Варданян был задержан азербайджанскими военными.

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