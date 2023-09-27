Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как снять головную боль без лекарств

Терапевт Тимощенко: головную боль можно снять массажем и свежим воздухом

close
100%
Shutterstock

Головную боль можно снять без лекарств, обеспечив приток свежего воздуха и сделав простой массаж головы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Также она посоветовала выпить теплого травяного чая с мятой, ромашкой или чабрецом.

«Если есть возможность, ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые, закройте глаза. Сделать холодный компресс на область лба и височную область. Провести самомассаж головы, мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку и от области лба по теменной области к затылку», — продолжила Тимощенко.

При этом она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, а головные боли мучают часто, следует обратиться к специалисту.

В 2023 году ученые из Орхусского университета обнаружили, что люди, страдающие мигренью, могут иметь повышенный риск сердечного приступа и инсульта. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Ранее врач перечислил самые частые причины головокружения у пожилых людей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях