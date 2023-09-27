Врач рассказала, как снять головную боль без лекарств

Головную боль можно снять без лекарств, обеспечив приток свежего воздуха и сделав простой массаж головы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Также она посоветовала выпить теплого травяного чая с мятой, ромашкой или чабрецом.

«Если есть возможность, ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые, закройте глаза. Сделать холодный компресс на область лба и височную область. Провести самомассаж головы, мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку и от области лба по теменной области к затылку», — продолжила Тимощенко.

При этом она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, а головные боли мучают часто, следует обратиться к специалисту.

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