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Диетолог назвала главную опасность отсутствия завтрака

Диетолог Разаренова: отсутствие завтрака может привести к ожирению

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Shutterstock

Привычка не завтракать чревата набором лишнего веса. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова. Кроме того, по ее словам, пропустив утренний прием пищи, человек лишается энергии на предстоящий день.

«Когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, интеллектуальной деятельности. То есть завтрак необходим для построения модели идеального дня с высокой продуктивностью», — сказала Разаренова.

Он добавила, что организм все равно будет требовать того, что недополучил утром. А это, по ее словам, беспорядочные перекусы и пищевые приключения в течение дня.

В 2023 году диетологи, сотрудничающие с британским брендом спортивного питания The Protein Works, выявили связь между определенными продуктами, съеденными на завтрак, и уровнем энергии в течение дня. Оказалось, что кофе, белок и сложные углеводы — лучший выбор для тех, кто хочет оставаться продуктивным весь день.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве 24» перечислил заболевания, при которых запрещено есть грибы.

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