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Россиянам рассказали, для чего создается единый регистр с распространенными заболеваниями

Минздрав: регистр с заболеваниями будет содержать персональные данные россиян

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Федеральный регистр граждан с наиболее распространенными заболеваниями создается в России для развития ведения специализированных регистров пациентов по отдельным заболеваниям, а также для мониторинга оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Об этом «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что туда будут внесены персональные данные россиян. В частности, ФИО пациента, данные его паспорта, СНИЛС, медицинского полиса, а также данные о месте работы или учебы. Помимо этого, регистр будет содержать сведения об инвалидности при ее наличии, о заболеваниях, медучреждении и враче, у которого лечился пациент, и о том, какие лекарства ему назначали.

Создание такой единой базы позволит ускорить оказание медицинской помощи пациентам и обеспечить доступ к выписанным электронным рецептам в любом регионе страны, уверены в Минздраве.

О том, что ведомство разработало проект постановления правительства, по которому граждане с наиболее часто встречающимися заболеваниями войдут в специальный федеральный регистр, в начале сентября сообщал ТАСС. Тогда отмечалось, что новый информационный ресурс позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями.

Ранее эксперт Минздрава России предупредил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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