Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ребенка и начал его душить в школьном кабинете

Во Владивостоке учитель физкультуры напал на школьника и попытался его задушить. Видео опубликовал Telegram-канал «Приморье Онлайн». Автор публикации попросил обратить внимание на происходящее и привлечь педагога к ответственности.

Избиение ученика, по некоторым данным, произошло в школе №21. Причем мужчина, поднявший руку на ребенка, сделал это в присутствии женщины, предположительно являющейся учителем пострадавшего.

Сам виновник также, как пишет источник, работает учителем физкультуры. На кадрах видно, как он бьет школьника кулаком в лицо, а затем и вовсе начинает душить на глазах у его одноклассников.

27 сентября стало известно, что сотрудники СК РФ изучили запись, опубликованную в соцсетях, и возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярске педагог избила школьника кроссовками.