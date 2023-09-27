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Австралиец инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть измену от девушки

LADBible: австралиец сказал девушке, что его похитили, чтобы скрыть от нее измену

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9News

Австралиец инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть измену от девушки, пишет LADBible.

36-летний Пол Иера сочинил историю о своем похищении в надежде, что таким образом сможет скрыть от девушки измену. Мужчина написал подруге, что его схватили «ближневосточные мужчины» и держат в заложниках, требуя $7000 в качестве выкупа. Видимо, австралиец не ожидал, что его партнерша сразу же обратится в полицию.

Офицеры нашли Пола уже на следующий день — он прятался в своем фургоне. Несколько дней спустя в руках полицейских оказалась запись с камер наблюдения, на которых Пол запечатлен вместе с женщиной, занимающейся проституцией. Следователи потратили около 200 часов, чтобы окончательно вскрыть обман мужчины.

Иеру пришлось заплатить штраф $10 тысяч, кроме того, суд назначил ему 350 часов общественных работ.

Ранее дочь инсценировала собственное похищение, требуя от матери $50 тысяч.

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