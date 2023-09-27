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Мэр Москвы присвоил статус промкомплекса автозаводу «Москвич»

Собянин: автозавод «Москвич» получит налоговые льготы

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автомобильному заводу «Москвич» присвоен статус промышленного комплекса, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Автомобили хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств. Новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства. Сегодня статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий, на которых создано больше 76 тысяч рабочих мест», — написал Собянин.

Предприятие получило право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для него снизят до 13,5 % вместо стандартных 17.

Возрожденный завод «Москвич» расположен в районе Печатники.

В модельный ряд автомобилей входят кроссовер «Москвич-3», электромобиль «Москвич-3е» и седан «Москвич-6». На данный момент выпущено около 27 тысяч автомобилей. Из них 10,2 тысячи уже отгружены для продажи в дилерские центры.

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