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В Воронеже полиция задержала мужчину в противогазе, с цепями и палкой

В Воронеже заметили агрессивного мужчину в противогазе и цепях

В Воронеже очевидцы обратили внимание на мужчину, который разгуливал по улице в противогазе. Об этом сообщает «TV Губерния. Воронеж».

Инцидент произошел в ЖК «Лазурный». Очевидцы засняли, как неизвестный ходит по территории. На лице мужчины заметили противогаз, помимо этого при себе у него были цепи и палка. При этом россиянин вел себя достаточно агрессивно по отношению к тем, кто обращался к нему.

Горожане вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место. Выяснилось, что по улице в необычном виде ходил 34-летний местный житель. На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве. На данный момент причины поведения задержанного неизвестны.

Ранее в Ленобласти закрыли школы из-за мужчины с ружьем и противогазом.

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