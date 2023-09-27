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В Кемерове дети, находившиеся под присмотром отца, отравились нейролептиком

Брат и сестра в Кемерове отравились, выпив нейролептик из домашней аптечки

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Двое детей в Кемерове попали в больницу после того, как выпили нейролептик из домашней аптечки. Об этом сообщает kp.ru.

По данным газеты, шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра находились в момент инцидента дома с отцом. Дети нашли в шкафу лекарство, которое врач-пчихиатр выписал старшему ребенку, и сделали несколько глотков нейролептика. В результате оба ребенка отравились, под действием лекарства они уснули.

Отец не обратил на это внимание, скорую помощь вызвала их мать, когда вернулась с работы и не смогла разбудить брата и сестру. Их экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение больницы им. М.А. Подгорбунского, они находятся в реанимации почти в бессознательном состоянии.

«Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести за счет церебральной недостаточности. Их сознание угнетено. Детям промыли желудок и начали проводить дезинтоксикационную терапию», — рассказал врач токсиколог-реаниматолог Кирилл Маслов.

24 сентября сообщалось, что в Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка с больницу, годовалый мальчик отравился крысиным ядом.

Ранее стало известно, что московская школьница попала в больницу из-за передозировки успокоительных.

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