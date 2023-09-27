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Молодая уфимка перевела мошеннику деньги, которые копила на лечение

«360»: девушка-инвалид из Уфы перевела мошеннику 238 тысяч рублей

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Depositphotos

Телефонный мошенник обманул молодую жительницу Уфы с инвалидностью. Переведенные ему 238 тыс. рублей девушка копила на лечение – об этом потерпевшая рассказала телеканалу «360».

Девушка рассказала, что аферист представился сотрудником Центробанка и предложил ей рефинансировать кредиты на выгодных условиях. При этом он посоветовал поторопиться и сразу выполнить все операции.

«Мошенник даже оплатил такси до ближайшего банкомата», — рассказала потерпевшая.

После того, как девушка сняла накопления и перевела их на «специальный» счет, лже-сотрудник Центробанка перестал выходить на связь.

Девушка написала на него заявление в полицию, сотрудники проводят проверку случившегося.

Психотерапевт Андрей Курпатов ранее дал советы россиянам, как уберечь близким от мошенников. В частности, он порекомендовал перевести внимание говоривших с аферистами близких на другую тему, так как они зачастую ведут себя «как загипнотизированные».

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