Пьяные тюменцы устроили охоту на наркоманов и избили случайного мужчину

В Тюмени осудили местного жителя, который избил мужчину, заподозрив его в употреблении наркотиков. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на судебные материалы.

Компания мужчин распивала алкогольные напитки на своем балконе. В какой-то момент собутыльники заметили двух мужчин на разных этажах в доме напротив, причем у одного из них в руках находилось нечто похожее на приспособление для курения наркотиков.

Случайные свидетели решили проверить догадку и побежали в соседнюю многоэтажку. В подъезде они застали незнакомца, которого первоначально и заподозрили в употреблении наркотических веществ, но тому удалось сбежать. Однако борцы с наркоманами продолжили охоту и поднялись на этаж выше, где стоял местный житель и курил обыкновенную сигарету. Мужчина даже вывернул карманы, чтобы доказать неизвестным, что он не имеет отношения к наркотикам, но злоумышленники забрали у пострадавшего телефон, а затем начали его бить.

Тюменец получил перелом глазницы, челюсти и носа, пытался звать на помощь, звонил в квартиры, а затем был вынужден забраться на карниз окна на 16-м этаже.

Наконец на происходящее обратила внимание женщина из дома напротив, она и обратилась в полицию. В этот момент хулиганы попытались вернуть пострадавшему телефон и убежали с места преступления. В итоге за причинение тяжкого вреда здоровью одного из нападавших приговорили к условному сроку, остальные избежали наказания.

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