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Эксперт Минздрава РФ предупредил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Инфекционист Чуланов: эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% в 35 городах

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Pexels

Эксперты зафиксировали превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более в 35 населенных пунктах России. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения страны по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в РФ эпидемический сезон указанных заболеваний обычно начинается в октябре. Тем не менее уже сейчас на территории государства наблюдается рост числа пациентов с симптомами различных респираторных инфекций, уточнил эксперт.

«Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах», — добавил Чуланов.

Согласно его заявлению, за предыдущую неделю в стране были зарегистрированы свыше 1,2 млн случаев заражения ОРВИ. При этом доля заболевших гриппом пока остается незначительной, резюмировал представитель ведомства.

До этого врач-терапевт и функциональный диагност «СМ-Клиники» Елена Цинбал рассказала «Газете.Ru», когда лучше прививаться от гриппа. По ее словам, соответствующий укол следует делать в сентябре и повторять данную процедуру каждый год. В таком случае в организме человека сформируется стойкий фоновый иммунитет, который снизит риски тяжелого течения заболевания при появлении новых штаммов вируса.

Ранее в РФ оценили шансы роста заболеваемости коронавирусом.

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