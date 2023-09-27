Девушки стали фигурантками уголовного дела из-за дружбы с поджигателем военкомата

Две учительницы из Санкт-Петербурга стали подозреваемыми по делу о несообщении о преступлении из-за дружбы с несостоявшимся поджигателем военкомата. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уголовные дела завели на 26-летнюю преподавательницу музыки и 28-летнюю учительницу английского языка. По версии следствия, девушки знали о готовящемся поджоге военкомата и даже поспособствовали приготовлению к преступлению, которое главный подозреваемый в итоге совершить не смог.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре 2022 года. Тогда, по данным Telegram-канала Baza, знакомый петербурженок планировал атаковать военный комиссариат Фрунзенского района, но в назначенный день перелез через забор объекта, увидел росгвардейцев, испугался и сбежал. Спустя неделю к мужчине пришли сотрудники ФСБ.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», тогда по делу медика, решившего совершить диверсию, задержали шестерых его знакомых. Во время пандемии 27-летний мужчина работал санитаром в «красной зоне», но после неудачной попытки продемонстрировать свое отношение к СВО оказался в СИЗО. 7 августа ему продлили арест на два месяца.

Следователи решили привлечь к ответственности и его подруг, которые, как было установлено, купили по бутылке средства для розжига и отдали своему приятелю, узнав о его планах. В квартирах у подозреваемых уже прошли обыски. Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде.

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