Россиянка обвинила мужа-полицейского в домашнем насилии и отказалась от своих показаний

В Башкирии женщина заявила в полицию на мужа-полицейского, избившего ее до потери сознания, а затем отказалась от своих показаний. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Супруги из деревни Маломусино вернулись из гостей, и мать двоих детей, не собиравшаяся заканчивать тот вечер, решила поехать в гости к подруге. Ее планам помешал муж. Он начал словесный конфликт, а когда супруга отказалась его слушаться, ударил ее в челюсть. Пострадавшая потеряла сознание, а придя в себя, обратилась в полицию.

В отделе она рассказала, что служащий в МВД муж поднял на нее руку, но заявление написать так и не решилась. А на следующий день вернулась к коллегам супруга и отказалась от своих слов, попросив прекратить любые разбирательства по этому делу.

Согласно новым показаниям женщины, никакого насилия к ней старший лейтенант не применял, а в полицию она позвонила, потому что муж не отпускал ее из дома.

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