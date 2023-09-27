Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка обвинила мужа-полицейского в домашнем насилии и отказалась от своих показаний

Полицейский из Башкирии избил жену, которая хотела поехать в гости к подруге

close
100%
Freepik

В Башкирии женщина заявила в полицию на мужа-полицейского, избившего ее до потери сознания, а затем отказалась от своих показаний. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Супруги из деревни Маломусино вернулись из гостей, и мать двоих детей, не собиравшаяся заканчивать тот вечер, решила поехать в гости к подруге. Ее планам помешал муж. Он начал словесный конфликт, а когда супруга отказалась его слушаться, ударил ее в челюсть. Пострадавшая потеряла сознание, а придя в себя, обратилась в полицию.

В отделе она рассказала, что служащий в МВД муж поднял на нее руку, но заявление написать так и не решилась. А на следующий день вернулась к коллегам супруга и отказалась от своих слов, попросив прекратить любые разбирательства по этому делу.

Согласно новым показаниям женщины, никакого насилия к ней старший лейтенант не применял, а в полицию она позвонила, потому что муж не отпускал ее из дома.

Ранее в центре Петербурга мужчина порезал возлюбленную на лестничной клетке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях