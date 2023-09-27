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В Брянске сбили дрон со взрывчаткой

Shot: в Брянске сбили дрон с 1 кг взрывчатки

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Shutterstock

В Брянске вечером 26 сентября сбили дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канал, обломки БПЛА упали в лесополосе в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице. Сообщается, что на месте падения беспилотника представителями силовых структур был обнаружен кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 граммов, а также взрыватель МД5М.

«Повреждений на земле и пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении.

В ночь на 26 сентября дрон ВСУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области. Всего за ночь над территорией Курской области сбили пять БПЛА. Как сообщает российское Минобороны, по два дрона было сбито в 22:30 и 23:00 25 сентября, еще один БПЛА — около 05:30 26 сентября. Также были атакованы Севастополь и Белгородская область.

Из-за атаки была объявлена воздушная тревога, закрыт для проезда автомобилей Крымский мост, запрещено движение морского и общественного транспорта в Севастополе.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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