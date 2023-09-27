Стало известно об эвакуации пострадавших после взрыва в Карабахе

Начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов сообщил, что 58 человек с ожогами различной степени тяжести были эвакуированы из Карабаха рейсами санитарной авиации ВКС России после взрыва резервуара с топливом. Его слова передает ТАСС.

«В настоящий момент из медицинского отряда эвакуированы 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра — 7 и 35 пострадавших соответственно», — рассказал Суслов.

В Минобороны России уточнили, что военные врачи медицинского отряда спецназначения миротворческого контингента продолжают оказывать помощь коллегам из медицинских учреждений Нагорного Карабаха в лечении и эвакуации мирных жителей, пострадавших в результате взрыва.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим при ЧП в Степанакерте.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать непризнанную республику после того, как Баку провел там антитеррористическую операцию. По состоянию на утро 26 сентября, в Армению въехали 13 550 вынужденных переселенцев из нагорнокарабахского региона.

В Баку заявили о готовности принять раненых из Степанакерта.