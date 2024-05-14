В ЦБ рассказали, как рассчитать процент по вкладам

Расчет процентов по вкладу зависит от параметров вклада. Бывают депозиты без капитализации процентов или с ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной капитализацией. Самые выгодные по доходности вклады — с ежедневной капитализацией процентов. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова.

По ее словам, для расчета процентов по вкладу без капитализации нужно сумму вклада умножить на годовую ставку и количество дней вклада, а полученное число разделить на количество дней в году, умноженное на 100. То есть если вкладчик решил положить на вклад 100 тыс. рублей под 16% годовых на девять месяцев, он получит 11967,1 рубля процентов (100000*16*273: (365*100).

Доход по вкладу с ежедневной капитализацией предполагает, что первоначальный размер вклада умножается на сумму разницы, рассчитанной по формуле. Эта разница считается так: к единице прибавляется годовая ставка по вкладу, разделенная на количество дней в году, умноженное на 100, и потом возведенное в количество дней депозита. То есть если вкладчик решил положить на вклад 100 тыс. рублей под 16% годовых на девять месяцев, он получит в конце срока такую сумму — 112709,7 рубля (100000*(1+16/365*100)^273). Иначе говоря, проценты по вкладу составят 12709,7 рубля.

Проценты по вкладу с ежемесячной капитализацией рассчитываются так: сумма вклада умножается на единицу прибавить ставку процента, деленную на 12 умноженное на 100, возведенное в количество месяцев вклада. При тех же параметрах вклада клиент получит 12660,3 рубля процентов (100000*(1+16/12*100) )^9).

Расчет дохода по вкладу с ежеквартальной капитализацией предполагает, что сумма вклада умножается на единицу плюс ставка по вкладу, деленная на количество кварталов умножить на 100, возведенное в срок вложения в кварталах. Если клиент положил на такой депозит те же 100 тыс. рублей под 16% на девять месяцев, он получит 12486,4 рубля процентов (100000*(1+16/4*100)^3).

«Банковский вклад — это самый понятный и безопасный инструмент, так как доходность объявляется заранее и сбережения до 1,4 млн защищены системой страхования вкладов. С 1 октября 2022 года банки обязаны указывать в своих рекламных предложениях, а также на первой странице договора вклада минимальную гарантированную ставку. На эту цифру и стоит ориентироваться при внесении денег», — отметила Милова.

Также она посоветовала ориентироваться на уровень ключевой ставки ЦБ, от него зависят ставки по вкладам в банках.

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