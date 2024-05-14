Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ

Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Запрос объявить соответствующий план был дан силовому блоку министерством обороны Украины.

По словам Марочко, на всех основных дорогах установлены мобильные блокпосты, усиленные бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков.

Эксперт добавил, что сотрудники министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины проверяют у всех людей документы и досматривают машины, из-за этого на многих участках образовались «километровые пробки».

Незадолго до этого военный корреспондент ресурса «Украина.ру» Василий Ткач поделился мнением, что для отступления украинских войск из Харькова Вооруженным силам России достаточно взять город в полукольцо. По его словам, следует сосредоточить достаточное количество войск, взять Харьков в полукольцо, а затем осуществить охват, оставив только небольшой выход, необходимый для бегства украинских формирований.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.