Только треть российских самозанятых вовремя платят налог на доход

Почти каждый пятый (17%) самозанятый признал, что испытывает проблемы со своевременной оплатой налога на профессиональный доход (НПД). Такие данные следуют из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, каждый третий (33%) россиянин, работающий в статусе самозанятого, платит налоги регулярно и вовремя. Но часто отложенные на оплату налогов деньги самозанятые тратят на погашение долгов или неотложные покупки — 26% опрошенных регулярно используют деньги НПД как резервный счет «на черный день». С помощью накопленных денежных средств, предназначенных для перечисления в ФНС, 18% внештатных специалистов покупают подарки, 13% — предметы первой необходимости, 8% — еду.

30% опрошенных признались, что периодически испытывают финансовые сложности, с чем и связаны нерегулярные выплаты НПД. При этом самой распространенной причиной просрочек по уплате налогов стала нехватка времени — 36% самозанятых слишком много времени посвящают работе и забывают про обязательные платежи. Только 15% ответили, что не обладают нужной информацией для осуществления налогового платежа и с трудом заполняют документы.

Чтобы избежать просрочек и финансовых трудностей, самозанятые готовы делегировать обязательства по оплате НПД заказчикам и воспользоваться автоматизацией. Почти 40% опрошенных заявили, что передача обязательств по оплате НПД заказчику существенно упростила бы им жизнь. Еще 30% внештатных специалистов хотели бы автоматизировать процесс уплаты налогов. Примерно столько же (29%) участников опроса отметили, что предпочли бы контролировать этот процесс самостоятельно.

«Как показывают данные опроса, самозанятые часто забывают не просто об обязательствах по уплате налога на профессиональных доход, но и о последствиях. За нарушение сроков уплаты налога начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Также предусмотрены штрафы — 20% от суммы налога за первое нарушение и 100% — за повторное. Стоит отметить, что контролирующие органы сейчас нечасто применяют штрафы для «забывчивых» самозанятых. А решением проблемы с пунктуальностью платежей по НПД в ближайшее время может стать передача обязательств самозанятых по перечислению налога специализированным онлайн-платформам, которые смогут автоматически удерживать размер налога с выплаты самозанятым и ограничивать их доступ к этим средствам. Инициативу уже прорабатывают Минтруд и ФНС», — прокомментировала руководитель юридического отдела Консоль.Про Дарья Гольева.

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