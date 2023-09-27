Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Только треть российских самозанятых вовремя платят налог на доход

Две трети самозанятых в России хотя бы раз забывали оплачивать налог

close
100%
Depositphotos

Почти каждый пятый (17%) самозанятый признал, что испытывает проблемы со своевременной оплатой налога на профессиональный доход (НПД). Такие данные следуют из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, каждый третий (33%) россиянин, работающий в статусе самозанятого, платит налоги регулярно и вовремя. Но часто отложенные на оплату налогов деньги самозанятые тратят на погашение долгов или неотложные покупки — 26% опрошенных регулярно используют деньги НПД как резервный счет «на черный день». С помощью накопленных денежных средств, предназначенных для перечисления в ФНС, 18% внештатных специалистов покупают подарки, 13% — предметы первой необходимости, 8% — еду.

30% опрошенных признались, что периодически испытывают финансовые сложности, с чем и связаны нерегулярные выплаты НПД. При этом самой распространенной причиной просрочек по уплате налогов стала нехватка времени — 36% самозанятых слишком много времени посвящают работе и забывают про обязательные платежи. Только 15% ответили, что не обладают нужной информацией для осуществления налогового платежа и с трудом заполняют документы.

Чтобы избежать просрочек и финансовых трудностей, самозанятые готовы делегировать обязательства по оплате НПД заказчикам и воспользоваться автоматизацией. Почти 40% опрошенных заявили, что передача обязательств по оплате НПД заказчику существенно упростила бы им жизнь. Еще 30% внештатных специалистов хотели бы автоматизировать процесс уплаты налогов. Примерно столько же (29%) участников опроса отметили, что предпочли бы контролировать этот процесс самостоятельно.

«Как показывают данные опроса, самозанятые часто забывают не просто об обязательствах по уплате налога на профессиональных доход, но и о последствиях. За нарушение сроков уплаты налога начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Также предусмотрены штрафы — 20% от суммы налога за первое нарушение и 100% — за повторное. Стоит отметить, что контролирующие органы сейчас нечасто применяют штрафы для «забывчивых» самозанятых. А решением проблемы с пунктуальностью платежей по НПД в ближайшее время может стать передача обязательств самозанятых по перечислению налога специализированным онлайн-платформам, которые смогут автоматически удерживать размер налога с выплаты самозанятым и ограничивать их доступ к этим средствам. Инициативу уже прорабатывают Минтруд и ФНС», — прокомментировала руководитель юридического отдела Консоль.Про Дарья Гольева.

Ранее самозанятым россиянам объяснили, как защитить себя от форс-мажоров на работе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях