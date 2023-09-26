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Россияне ответили, готовы ли они отказаться от бумажных документов в пользу цифровых

«КП»: 40% россиян не готовы отказаться от бумажных документов в пользу цифровых

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Почти половина опрошенных (40%) россиян не доверяют цифровым документам, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,9 тыс. человек.

Согласно исследованию, еще 18% не против перевести не самые важные документы, например, выписки, справки, в цифровой формат. Однако они уверены, что паспорт и остальные основные документы должны быть бумажными или в двух форматах: цифровом и стандартном.

«Я много лет работаю в крупной ИТ-компании с огромными базами данных. Я не против цифровых документов, но только при обязательном наличии бумажных. Пусть и лежащих где-нибудь в домашнем сейфе. Тему безопасности цифровых документов я пока не рассматриваю, а вот тема случайной или умышленной потери или искажения данных мне хорошо известна. Без бумажных никак», — отметил один из участников опроса.

9% респондентов сказали, что для них нет разницы, какими документами пользоваться. Еще 32% ответили, что давно ждут, когда же все документы можно будет перевести в цифровой формат. По их мнению, такой переход может упростить жизнь и позволит избежать бюрократических процедур. 1% россиян готовы вживить себе идентификационный чип, на который будут записаны все персональные данные и документы.

«Мне нравится идея чипирования, думаю, это очень удобно. Я бы себе такой вживила», — сказала участница исследования.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров до этого говорил, что ввод цифровых паспортов в России может спровоцировать новую волну мошеннических атак в интернете, целью которых станет кража аккаунтов россиян в «Госуслугах».

Ранее в Минцифры прояснили статус бумажных документов при наличии цифровых.

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