Самолет компании Nordwind покинул аэропорт Сочи

Самолет авиакомпании Nordwind, которая ранее задержала рейс, успешно вылетел из Сочи. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло перевозчика.

По данным сайта организации, самолет покинул воздушную гавань в 16:37. По расписанию судно должно было прибыть в 16:10, но из-за задержки посадка ожидается в 20:02 в аэропорту Шереметьево.

Ранее перевозчик задержал вылет рейса на несколько часов, несмотря на то, что все пассажиры были на борту. Так как кондиционеры не работали, некоторые клиенты авиакомпании чувствовали себя плохо.

По факту произошедшего в транспортной прокуратуре инициировали проверку соблюдения прав пассажиров.

Ранее пассажир из Хакассии устроил дебош на борту самолета и угрожал взорвать воздушное судно.