Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет компании Nordwind покинул аэропорт Сочи

Задержанный самолет компании Nordwind вылетел из Сочи в Москву

close
100%
Shutterstock

Самолет авиакомпании Nordwind, которая ранее задержала рейс, успешно вылетел из Сочи. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло перевозчика.

По данным сайта организации, самолет покинул воздушную гавань в 16:37. По расписанию судно должно было прибыть в 16:10, но из-за задержки посадка ожидается в 20:02 в аэропорту Шереметьево.

Ранее перевозчик задержал вылет рейса на несколько часов, несмотря на то, что все пассажиры были на борту. Так как кондиционеры не работали, некоторые клиенты авиакомпании чувствовали себя плохо.

По факту произошедшего в транспортной прокуратуре инициировали проверку соблюдения прав пассажиров.

Ранее пассажир из Хакассии устроил дебош на борту самолета и угрожал взорвать воздушное судно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях