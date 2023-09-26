В Петербурге двое школьников отправились на уроки и не вернулись домой

В Санкт-Петербурге правоохранители разыскивают двух детей, которые отправились утром в школу, но не вернулись домой. Об этом сообщает «Мойка78».

По информации издания, первый пропавший ребенок проживает во Фрунзенском районе Петербурга. Его мать сообщила, что утром 25 сентября ее сын отправился в школу, но к ночи так и не вернулся. До этого мальчик не пропадал.

Еще один школьник пропал в Красногвардейском районе. Семиклассник с проспекта Шаумяна также отправился на занятия, но дома с тех пор не появился. За помощью к правоохранителям обратился его отец. Ранее ребенок не пропадал.

В сентябре на Урале восьмилетний ребенок сбежал из дома, потому что не хотел вступать в брак. По словам матери мальчика, летом ее восьмилетний сын узнал от старших приятелей, откуда берутся дети. После ликбеза он решил не жениться, потому что понял, что ему неприятен процесс, детально описанный подростками.

Ранее в Нижегородской области школьница заявила, что выходит замуж, и пропала.