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Синоптик сообщил, когда в Центральной России выпадет первый снег

Фобос: в Центральной России не исключено выпадение первого снега в октябре

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Александр Кряжев/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале заявил, что в середине октября в Центральной России температура будет немного ниже нормы, местами может выпасть первый снег.

При этом октябрь в среднем по температуре обещает быть на 0,5-1,0°C теплее своей климатической нормы, отметил он.

Ранее сообщалось, что на этой неделе, с 25 сентября по 1 октября, в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в столице начинается период золотой осени. В эти дни будет переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет около +7...9 °C, днем — +17...19 °C.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков до этого говорил, что москвичей на этой неделе ожидает хорошая погода. По его словам, 25 и 26 сентября будет +18...20 °C, а в последующие дни +20...24 °C.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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