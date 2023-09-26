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Еще один российский город с 2024 года введет курортный сбор

Калининград с 2024 года введет курортный сбор

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Pexels

Со следующего года власти Калининграда планируют ввести курортный сбор, сообщила член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева. Он составит 100 рублей с одного туриста, отметила она в пресс-центре НСН.

Курортный сбор уже введен в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а с 2024 года в список войдут также Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».

«Регионы могут принимать для себя решение о введении курортного сбора, – отметила Салаева. – Таким флагманом, пилотным городом стал Калининград, который с 2024 года планирует ввести курортный сбор. Начальная сумма – 100 рублей с человека, начиная со второго дня».

Для отдельных категорий населения – детей, спортивных команд, представителей культурных проектов, участвующих в мероприятиях, – предусмотрят льготы, добавила депутат.

Напомним, в Санкт-Петербурге курортный сбор начнут взимать с 1 апреля будущего года. Средства направят на развитие туристической инфраструктуры.

Ранее россияне назвали Минводы и Кабардино-Балкарию любимыми направлениями для санаторно-курортного отдыха.

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