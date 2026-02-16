Во Франции заподозрили экс-директора Института арабского мира в связях с Эпштейном

Национальная финансовая прокуратура Франции проводит обыски в парижском Институте арабского мира в рамках расследования дела о возможном отмывании денег со стороны экс-директора учреждения Жака Ланга в сотрудничестве с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Отмечается, что расследование также ведется в отношении дочери Ланга Каролин Ланг.

Прокуратура приступила к расследованию 6 февраля после публикации агентством Mediapart документов по делу Эпштейна, согласно которым Ланги вместе с финансистом владели компанией Prytanee LLC, зарегистрированной на Виргинских островах. Экс-директор также участвовал в сделке на €5,4 млн по продаже недвижимости в Марокко.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в рассекреченных файлах по делу Эпштейна нашли упоминание Аллы Пугачевой.