Рубио заявил, что Трамп хотел бы посетить Будапешт

Рубио: Трамп хотел бы посетить Будапешт по приглашению Орбана
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп хотел бы посетить Будапешт по приглашению венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

Госсекретарь посетил Венгрию, где провел совместную пресс-конференцию с главой правительства страны. Орбан напомнил, что приглашение американскому лидеру посетить Будапешт остается в силе. Рубио в ответ заявил, что ничего нового по поводу возможного визита Трампа сказать не может, но, по его словам, глава Белого дома хотел бы приехать.

«Он бы хотел быть здесь», — сказал Рубио.

5 февраля Трамп выразил свою поддержку Орбану в преддверии грядущих парламентских выборов, назвав его своим другом.

Орбан же в январе заявил, что Венгрия рассчитывает, что президент России Владимир Путин и американский лидер встретятся в Будапеште в 2026 году, чтобы заключить мирное соглашение по Украине.

Ранее Орбан потребовал от Европы поддержать план Трампа по Украине.
 
