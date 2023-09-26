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Жилой комплекс в Москве подключили к высокоскоростному интернету

Жильцам нового столичного комплекса провели высокоскоростной интернет до заселения

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Shutterstock

МТС обеспечила скоростным домашним интернетом недавно построенные дома в жилом комплексе «Зиларт» в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря волоконно-оптической линии GPON с доступом в интернет со скоростью до 1 Гбит/с жильцы смогут использовать несколько интернет-сервисов одновременно на высокой скорости.

В компании активно строят сети связи в новостройках, чтобы жители могли пользоваться необходимыми телеком-услугами и цифровыми сервисами вне зависимости от того, живут они в давно сложившейся городской среде или в новых районах, уточнили в пресс-службе оператора.

Напомним, в апреле 2023 года МТС в рамках контракта с «Группой ЛСР» подключила к гигабитному интернету первые введенные в эксплуатацию дома на более чем 4,8 тысяч квартир, а также объекты социальной инфраструктуры ЖК «Зиларт».

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